DASKUT tan “Elini Uzat, Çocuklar Üşümesin” Kampanyası

Bursa'da yaklaşık 1 yıl önce kurulan ve kısa bir sürede 24 ilde örgütlenen DASKUT (Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği) Genel Başkanı Tuncay Meriç, yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak adına "Elini uzat, Çocuklar üşümesin" isminde bir kampa başlattıklarını söyledi. Kampanya ile 81 ildeki muhtaç ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Meriçli "Ailelerin yiyecek, giyecek ve her türlü ihtiyaçlarını belirleyip dernek olarak gönüllü arkadaşlarımız, hayırsever iş insanları ve vatandaşlardan temin edilen ihtiyaçlar ailelere teslim ediyoruz. Teslim ederken o ailelerin rencide olmaması için tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.



ARAŞTIRARAK YARDIM EDİYORUZ

Yardım yapmak isteyen hayırseverler Türk halkına seslenen Meriçli" Yardım yapmak isteyen hayırseverlerin dernek web sayfamız olan www.daskut.com adresinden bize ulaşabilirler. Yardım yapanların gönülleri rahat olsun, muhtarlıklardan ve eşimiz dostumuzdan o ailenin gerçekten yardıma muhtaç olup olmadıklarının araştırmasını yapıyoruz. Ayrıca gerçekten ulaşamadığımız, bilemediğimiz ihtiyaç sahibi olan aileler varsa komşuları veya bilenlerden temsilcilerimize ve web sayfamızdaki iletişim numaralarından bize ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİNDE SOKAK HAYVANLARINI DA BESLİYORUZ

DASKUT'un Türkiye'de kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olduğunu belirten Meriçli, sadece doğal afetlerde arama ve kurtarma faaliyetleri yapmadıklarını belirterek "Korona Virüs salgını nedeniyle, yerleşim alanları dışında kalan sokak hayvanlarını besliyoruz. 24 il de bulunan temsilcilerimiz ve 81 ilde bulunan gönüllü arkadaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında alınan izin ile yerleşim alanları dışında değişik nedenlerle terk edilmiş hayvanlarımızın yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar, ayrıca hasta veya yaralı olan hayvanları da tespit edip onları araçlarla veteriner hekimlere getirip tedavilerini yaptırıyorlar" diye konuştu.