Duayen hoca Prof. Dr. Cahit Günhan koronavirüs kurbanı!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Günhan koronavirüsten hayatını kaybetti.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan ve çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi yetiştiren Prof. Dr. Cahit Günhan, evinde rahatsızlananınca hastaneye kaldırıldı. Cahit Günhan'a hastanede koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Günhan hastanede meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

Bir süre hastanede tedavi gören Prof. Dr. Cahin Günhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günhan'ın ölümü ailesini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Prof. Dr. Cahit Günhan'ın öğrencilerinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İntedisipliner Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr.Bülent Karabulut, hocası ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karabulut, "Bir hocamı daha yitirdim. Çok üzgünüm çok. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof Dr Cahit Günhan'ı da Covid-19 nedeniyle yitirdik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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