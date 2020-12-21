Dünyanın en iyileri Türk hekimleridir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini hedef alan haksız değerlendirmelere yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Koca, "Üzülerek görüyorum ki bazı siyasilerimiz, gazetecilerimiz, sivil toplum örgütlerinde görevli arkadaşlarımız eleştiri adı altında mücadelemizi sekteye uğratabilecek değerlendirmeler yapmaktadır" dedi. Salgın sürecinde Türk sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının üstün başarısından milletçe gurur duyulması gerektiğini belirten Koca, "Hiç kimsenin bu mücadeleyi kişiselleştirmeye, siyasallaştırmaya hakkı yoktur" vurgusunu yaptı. "Araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. 'Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem' yaklaşımı gazetecilik değildir" diyen Koca, şöyle devam etti: "Bir gazetemizde okur mektubu adı altında bir ölüm belgesi yayımlanarak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapılmıştır. Defalarca ölümlerin hiçbir şekilde hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etsek de siyasilerin bir rant aracı haline getirmemesini istesek de açıkça mantık hatalarını ortaya koysak da halen yanlışta ısrar eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar kötü niyetli değillerse -ki olmadıklarını önden kabul ediyoruz- bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlardan ibarettir." Türkiye'nin sağlık altyapısının birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu kaydeden Koca, "Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir. Hastasını ailesinin bir ferdi bilen, can kurtarmak için canını ortaya koyan Türk hekimlerinden, hemşirelerinden, hasta bakıcılarından başkaları değildir" diye konuştu.