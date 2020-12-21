Edremit Belediye Başkanı Say, koronavirüse yakalandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüs (covid-19) birçok kişide görülmeye devam ediyor. Son olarak Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Başkan Say sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli dostlar son yaptırdığım; Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecine evde devam etmekteyim. Bu nedenle bir süre aranızda bulunamayacağım. Sağlıkla ve huzurla kalın. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.