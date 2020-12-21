Erciyes’te jeotermal sondaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te Kayseri başlatılan jeotermal sondaj çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Erciyes ile alakalı tüm konuların öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, jeotermal sondaj çalışmalarının şehre hayırlı hizmetlere vesile olacağını söyledi.

"ERCİYES'TE 4 MEVSİM TURİZM OLACAK"

Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi mantığındaki çalışmaların sürdürdüklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'teki jeotermal çalışmalarında hızla sürdüğünü kaydetti. Jeotermal sondajda 400 metreye ulaşıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; "Şu an itibariyle 400 metrelik seviyeye ulaşılmış bulunmakta. 2 bin 200 metreye kadar da 4 aylık süre içerisinde ulaşma yönünde gayret gösterilmekte. Cenabı Allah bizi mahçup etmez inşallah. Temennimiz dostlarımızın gayretli çalışmalarıyla sıcak suya erişirsek, Erciyes'imizde dört mevsimi yaşayacağız. Charter seferlerimiz de başladı. Yurt dışından birçok misafirimiz kayak merkezimize gelecek. Termal imkanlarıyla, Kayak Merkeziyle ve buradaki Yüksek İrtifa Spor Merkeziyle Erciyes, insanlara da dört mevsim hizmet eden konum gelecek. 24 saat çalışan bu dostlarımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. MTA zaten bu konularda uzman. Yüz akı kuruluşumuz" diye konuştu.