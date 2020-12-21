Gaziantep’te yeni hastane binası

Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesine 300 yataklı ek bina yapılacak. Yeni binada 224 normal hasta yatağının yanı sıra 54 yoğun bakım, 7 palyatif, 14 enfeksiyon, 5 yanık ve 4 adet de mahkum yatağı bulunacak.

Son yıllarda nüfusu hızla artan Gaziantep'te sağlık alanında artan talebe cevap vermek için kamu yatırımları devam ediyor. Şehir merkezinde ikisi üniversiteye ait olmak üzere kamuya ait 10 hastane ile biri üniversite olmak üzere özel sektöre ait 21 hastanenin olduğu kentte 1875 yataklı şehir hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin yapımı devam ederken, Sağlık Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne 300 yataklı ek bina yapımı için proje hazırladı. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak ek binanın yapılmasıyla hastanenin yükünün ciddi oranda azalması bekleniyor.

18 Ocak 2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan 58 bin metrekare alana sahip olacak ek binada 224 adet hasta yatağı, 54 adet yoğun bakım yatağı, 4 adet mahkum yatağı, 7 adet palyatif (geçici) yatak, 14 adet enfeksiyon yatağı ve 5 adet yanık yatağı yer alacak. 140 tek kişilik oda ile 42 çift kişilik odanın bulunacağı binada 11 ameliyathane ve 115 poliklinik de yer alacak. 22 diyaliz yatağının da bulunacağı hastanenin acil ünitesinde ise 20 müşahede yatağı bulunacak.