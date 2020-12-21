Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Görevi başında hayatını kaybetti

Görevi başında hayatını kaybetti

’de görevli trafik memuru 43 yaşındaki görevi başındayken aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sarı hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 21.12.2020 22:09 ABONE OL
Görevi başında hayatını kaybetti

Susurluk Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Polis memuru Hüseyin Sarı (43) diğer mesai arkadaşlarıyla birlikte şehir içi uygulama görevindeyken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince müdahale edilen polis memuru Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir'in merkez Ovabayındır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan talihsiz polis memurunun cenazesi görevli olduğu Susurluk Emniyet Müdürlüğü önünde yarın düzenlenecek olan törenin ardından Ovabayındır'da defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Görevi başında hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA