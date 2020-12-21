Görevi başında hayatını kaybetti

Susurluk Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Polis memuru Hüseyin Sarı (43) diğer mesai arkadaşlarıyla birlikte şehir içi uygulama görevindeyken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince müdahale edilen polis memuru Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir'in merkez Ovabayındır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan talihsiz polis memurunun cenazesi görevli olduğu Susurluk Emniyet Müdürlüğü önünde yarın düzenlenecek olan törenin ardından Ovabayındır'da defnedilecek.