26-27 Aralık bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında koronavirüs salgınının yayılımını durdurabilmek amacıyla kısıtlama kararı verilmişti. Buna göre; hafta içi 5 gün boyunca akşam belirlenen saatlerde olan kısıtlama hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam ediyor. Peki, Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 26-27 Aralık bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? BU HAFTA SONU DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Vakalardaki rekor seviyedeki artışla beraber bilim kurulunun da önerisiyle sokağa çıkma yasağı yeniden uygulamaya geçmiş ancak bu sefer belirlenen saat aralıklarında uygulanmaya başlamıştı. Buna göre; her akşam 21.00'dan bir sonraki gün 05.00'a kadar kısıtlama bulunuyor…