Hakim çiftten milyonluk mal kavgası

İstanbul'da hakimlik yaptıktan sonra noter olarak Bitlis'e atanan kadın hakim Bahar Tanrıverdi, kendisi gibi hakim olan eşi Hıdır Tanrıverdi gelmek istemeyip İstanbul'da avukatlığa devam edince çift arasında anlaşmazlık yaşandı. 10 yıllık evlilik bitme noktasına geldi. Çift boşanmanın eşiğine geldi.İddiaya göre Hıdır Tanrıverdi, karısına kötü davranmaya başlayınca, son kararını vererek ayrılmak için mahkemeye başvuran Bahar Tanrıverdi, 1 milyonluk tazminat talep edip malların paylaşılmasını istedi. Mahkeme, tazminat konusunda kararı açıklamazken verdiği ara kararda ortak mülklerin bilirkişi aracılığı ile tahsis edilmesine hükmedip, lüks marka araçla birlikte aylık 5 bin liralık geçici nafaka bağlanmasına karar verdi. İddiaya göre mahkeme kararı olmasına rağmen Hıdır Tanrıverdi, aracı boşanmak üzere olduğu eşine geri vermiyor, bir de trafik kurallarını ihlal ediyordu. Çünkü Bahar Tanrıverdi'ye gün aşırı hız ihlali, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik cezaları geliyordu. Eşi ile konuşup durumu anlatan Bahar Tanrıverdi, eşinin cezalarını isteyip ret cevabını aldığında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile Mahkemesinin verdiği ara kararı delil olarak sunan Bahar Tanrıverdi, boşanmak üzere olan eşinin cezalandırılmasını talep etti.