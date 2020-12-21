Haklarında hapis cezası vardı! Polis yakaladı

Trabzon'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve firari olan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık şube ekipleri hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan F.C.B. (19) ve 12 yıl hapis cezası bulunan Ş.A. (50) isimli kişileri ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından Trabzon emniyet müdürlüğüne getirilen F.C.B ve Ş.A isimli kişilerin Asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.