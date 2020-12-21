Hastane faciasında ölü sayısı 11 oldu

Gaziantep'te, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Kovid- 19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yüksek akım oksijen cihazından çıkan yangında yaralananlardan 72 yaşındaki Hamo Aslan da öldü. Daha önce koronavirüs tedavisi gören ve hastalıkle verdiği mücadeleyi kazanan Aslan'ın, ciğerlerinde toplanan su nedeniyle tekrar rahatsızlandığı ve yangından bir gün önce hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ortaya çıktı. Ölenlerin sayısı 11'e yükselirken, bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. Servisin sorumlusu doktor, hemşire ve teknik görevlilerin de ifadeleri alındı. Olayın tüp patlaması sonucu değil, yüksek akımlı oksijen cihazının pozitif havayolu uygulamasında (stand-by) iken çıkan arızadan kaynaklanan patlama olduğu öğrenildi.