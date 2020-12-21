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'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

’ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12  Suriyeli göçmen, 5 kişilik bir otomobilin içerisinde yakalandı. Jandarma ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:16 ABONE OL
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

Kırıkhan- Kumlu kara yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, 42 ADK 862 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu şüpheli araç, Karadurmuşlu Kavşağı'nda durduruldu. Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. 5 kişilik araçta yapılan aramada yasadışı yollarla yurda giriş yapan 12 Suriyeli uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Bazı kaçak göçmenler aracın bagajından çıktı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kaçan araç sürücüsünü yakalamak için de güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
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