‘Hayat çok ince bir çizgi’ yazdı ve intihar etti!

İzmir'in Menemen ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan endüstriyel soğutma ve ısıtma sistemleri yapan firmanın sahibi 35 yaşındaki Ali Kaya tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Psikolojik tedavi gören Kaya'nın ailevi sorunlar yaşadığı öğrenildi. Kaya'nın intihar etmeden Facebook sayfasından, "Derdiler ya hayat çok ince bir çizgi…Anladım…" yazması dikkat çekti.



Olay, Menemen 30 Ağustos Mahallesi 7119 sokaktaki 35 yaşındaki Ali Kaya'ya ait işyerinde meydana geldi. Evli olduğu öğrenilen endüstriyel soğutma ve ısıtma sistemleri yapan firmanın sahibi 35 yaşındaki Ali Kaya ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan Kaya, işyerinde yalnız olduğu sırada tüfekle başına ateş etti.

Silah sesini duyanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın intihar etmeden önce geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi. Kaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere meslektaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Kaya'nın intihar etmeden Facebook sayfasından, "Derdiler ya hayat çok ince bir çizgi…Anladım…" yazması dikkat çekti.