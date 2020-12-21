HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-devlet ile HES Kodu alma nasıl yapılır?

Türkiye'de etkili olan corona virüsü pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma işlemi vatandaşlarımız tarafından merak edilerek HES kodu nasıl alınır? Sorusuyla bilgi araştırması yapılıyor. SMS ve E-devlet ile HES Kodu alma işlemi ile ilgili olarak tüm detayları öğrenmek isteyen ve HES kodu nasıl alınır? Öğrenmek isteyenler bu başlık altında yer alan tüm detaylarla SMS ve e-devlet ile adım adım detayları bulabilirler…
HES Kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması veya kısa mesaj (SMS) veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınır. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu almak için "HES Kodlarım" bölümüne girilir. "Yeni Kod Ekle" butonuna tıklanır. "Benim İçin" veya "Çocuklarım İçin" seçeneklerinden biri ve kod kullanım süresi seçilir. HES Kodu ve koda ait karekod oluşturulur. Kod geçerlilik süresi olarak "Süresiz" seçeneği işaretlendiğinde, HES Kodu 18 ay geçerli olacaktır. Tüm detaylar şöyle;
Kısa mesaj (SMS) yoluyla HES Kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e kısa mesaj (SMS) olarak gönderilir. (Örnek: HES 12345678901 1234 30)
Gelen iki mesajdan ilki HES Kodu'nu, ikincisi koda ait karekodu içerir.
Kısa mesaj (SMS) göndererek HES Kodu alırken mesajın sonunda paylaşım süresi (gün sayısı olarak) belirtilmezse kodun süresi 1 yıl ile sınırlı olacaktır, mesajın sonuna paylaşım süresi gün sayısı yazıldığında ise HES Kodu yazılan gün sayısı kadar geçerli olacaktır.
e-Devlet Kapısı üzerinden HES Kodu almak için "Kurumlar" sekmesinden "Sağlık Bakanlığı" bölümüne girilir. "HES Kodu Üretme ve Listeleme" başlığına tıklanarak işleme devam edilir.
e-Devlet Kapısı üzerinden HES Kodu üç adımda alınır.