HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-devlet ile HES Kodu alma nasıl yapılır?

Türkiye'de etkili olan corona virüsü pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma işlemi vatandaşlarımız tarafından merak edilerek HES kodu nasıl alınır? Sorusuyla bilgi araştırması yapılıyor. SMS ve E-devlet ile HES Kodu alma işlemi ile ilgili olarak tüm detayları öğrenmek isteyen ve HES kodu nasıl alınır? Öğrenmek isteyenler bu başlık altında yer alan tüm detaylarla SMS ve e-devlet ile adım adım detayları bulabilirler…

HES KODU NASIL ALINIR? SMS VE E-DEVLET İLE HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

HES Kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması veya kısa mesaj (SMS) veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınır. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu almak için "HES Kodlarım" bölümüne girilir. "Yeni Kod Ekle" butonuna tıklanır. "Benim İçin" veya "Çocuklarım İçin" seçeneklerinden biri ve kod kullanım süresi seçilir. HES Kodu ve koda ait karekod oluşturulur. Kod geçerlilik süresi olarak "Süresiz" seçeneği işaretlendiğinde, HES Kodu 18 ay geçerli olacaktır. Tüm detaylar şöyle;