Hiranur’un görebilmesi için 20 bin lira gerekiyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Barbaros mahallesinde yaşayan aile 610 gram 27 santim olarak dünyaya gelen ve yüzde 40 gören çocuğunun tedavisi için seslerinin duyulmasını istiyor.

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Anne Rümeysa Işık (22), "Kızımın görebilmesi için 20 bin liraya ihtiyacımız var. Prematüre Retinopatisi (ROP) rahatsızlığının yanında beyin kanaması da geçirdi. Beslenmesinde sorunlar oluştu, göbeğinden beslenme yapıldı. 3 ay hastanede kaldı, son 1 ay süreçte eve gönderdiler. Bu süreçte gözlerinde hiçbir gelişme olmadı, aksine gerilemeye başladı. Daha sonra her hafta Gaziantep'teki hastaneye götürdük. Eşim fabrikada asgari ücrete çalışıyor. Evimiz kira ve rutubetli. Normalde rutubetli yerde kalmaması gerekiyor ama bizim imkânımız olmadığı için mecburuz burada kalmaya. Kimse bize yardımcı olmadı. Yetkililerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum. Ne olur sesimi duysunlar. Eğer 20 bin lirayı bulamazsak, kızımın gözleri göremeyecek." şeklinde konuştu.