Hırsızın yaptıkları pes artık dedirtti! Gelen müşteriye ekmek sattı, kasayı boşalttı, çıkarken 5 TL de bahşiş bıraktı

Kepez İlçesi Menderes Mahallesi'nde market işleten Çekdar Parıltı'ının iş yerinde 3 gün önce hırsızlık olayı gerçekleşti. Evi ile marketi yan yana olan Parıltı, iş yerini kısa süreliğine annesine emanet etti. Bir süre sonra markete gelen bir kişi anneye,'Çekdar nerede' diye sordu. Bir süre sonra markete gelen bir kadın müşteri ise ürün istedi.