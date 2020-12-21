İBB’nin kaldırdığı tuvalet sonrası Pendik Belediye Başkanı açıklama yaptı! Tuvaleti biz yaptık diye kaldırdınız şimdi siz yapın

Pendik Belediyesi'nin vatandaşların talepleri doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 19 Aralık'ta yaptığı geçici tuvalet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 20 Aralık'ta kaldırıldı. Vatandaşlar, günlük sirkülasyonun yoğun olduğu, İBB sorumluluğundaki alanda üst geçitlerin bakımı, engelli ve yaşlı vatandaşlar için asansör veya yürüyen merdiven ve tuvalet yapılması için talepte bulunuyorlardı. Pendik Belediyesi bu talepleri, Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca iletti ve bir sonuç alamadı. Pendik Belediyesi, bunun üzerine harekete geçerek talep edilen hizmetleri yapmaya başladı.



Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin



PENDİK BELEDİYESİ KURDU BÜYÜKŞEHİR KALDIRDI

Fevziçakmak'ta talep edilen tuvaletin kurulması, Pendik Belediyesi tarafından en öncelikli iş olarak belirlendi. Kaldırım kullanımını engellemeyecek, bölge esnaflarına bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde tuvaleti imal edildi ve 19 Aralık Cumartesi günü, Pendik Belediyesi ekipleri tarafından kuruldu. Bunun üzerine harekete geçen İBB, 20 Aralık Pazar günü, herhangi bir tebliğde bulunmadan tuvaleti kurulduğu yerden kaldırdı. Belediye yetkililerinin ikna çabaları vatandaşların tepkileri İBB'yi durdurmaya yetmedi.



'BİZ YAPTIK DİYE KALDIRDINIZ HADİ SİZ KURUN'

Bir süre önce Koronavirüs'e yakalanan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, tedavisinin ardından göreve başladığı ilk gün, yayınladığı video ile İBB'nin tutumuna tepki gösterdi. Söz konusu alandaki tuvalet ihtiyacının, yoğun talebe rağmen İBB tarafından karşılanmaması üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Cin, İBB'nin ivedi olarak bu ihtiyacı karşılamakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Pendik Belediyesi'nin hizmetini, sorumluluk alanı tartışmasıyla engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan çağrıda bulunarak, bölgede ihtiyacın devam ettiğini ve tuvaleti kurmaları gerektiğini söyledi.





'PROJELERİ DURDURDUNUZ'

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada konunun ne olduğunu hem de İBB'ye hizmet çağrısında bulundu. Cin açıklamasında şunları kaydetti: "Koronavirüs tedavim henüz tamamlandı. Bu hafta itibarıyla görevime başladım. Başlar başlamaz, anlaşılması güç bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi problemiyle karşılaştım. Öncelikle böyle bir meseleden dolayı kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Konu şu: Fevzi Çakmak Mahallemiz nüfusu yaklaşık 40 bin olan ve insan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bir mahallemiz. Ve toplu taşımanın merkezi konumunda olan bir bölge. Bu alanda her gün, her saat, binlerce insan bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Doğal olarak vatandaşlarımızın insani ihtiyacı oluyor. Özellikle kadınlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın… Bu alanı kullanan vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan tuvalet ihtiyacının giderilmesi için çok yoğun talepler aldık. Pendik Belediyesi olarak bu talepleri İBB yöneticileri ile defalarca görüşerek çözmeye çalıştık. Ancak bu talebe olumlu dönüş olmadı. Bizler de bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla İBB yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen kaldırımın en geniş alanına tuvaleti kurduk.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı haberlerde iki belediye arasında çatışma olduğu şeklinde bir hava oluşturuluyor. Hayır! İki bele…