İngilizlerden ulaşım eylemi

Türkiye'de en çok yabancı kökenliye ev sahipliği yapan bölgelerden Muğla'nın Fethiye ilçesi ilginç bir eyleme de ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarının mahalle aralarındaki yolları delik deşik etmesi ve çalışmaların yöre sakinlerine göre yavaş gitmesi İngiliz uyruklu vatandaşların tepkisine neden oldu. Ellerinde 'Daha Güvenli Yollar İstiyoruz' yazılı afişler ve dev çukurların fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla Fethiye Belediyesi binası önünde toplanan yaklaşık 100 İngiliz, çalışmaların bir an önce tamamlanması ve ulaşımın güvenli hale getirilmesini istedi. Bölgede yaşayan yerli halk da eyleme destek verdi.Pankartlı tepki sonrası Fethiye Belediyesi bir toplantı yaparak çalışmalar hakkında eylemcileri bilgilendirdi. Pandemi nedeniyle topluluktan yaklaşık 15 kişinin katılabildiği toplantıda tek tek söz alan eylemciler yaşadıkları sorunları anlattı ve çalışma takvimi hakkında bilgi istedi. Bölge sakinleri ayrıca güvenlik konusuna dikkat çekerek, kazılan yolların en kısa zamanda kapatılması, bu süre içerisinde de çukurların üstlerine koyulan metal köprülerin sayılarının arttırılarak güvenlik tedbiri alınması gibi taleplerini yetkililere aktardı.Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, bölgedeki çalışmaların yüzde 45'inin bittiğini, ekiplerin yoğun mesai harcayarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Mevcut çalışmaları 2010 turizm sezonu başlamadan mayıs ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Bolelli, bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için ek güvenlik tedbirleri gibi ilave önlemler alacaklarını söyledi.