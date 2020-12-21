İzmir’de rekor ceza! 3 ayda 51 milyon ceza

Türkiye'de salgının en yaygın olduğu kentlerden biri olan İzmir'de son 3 ayda polis ekipleri kuralsızlara adeta ceza yağdırdı. 3 ayda yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ise 12 Eylül'den bugüne kadar maske takmayan 32 bin 710 kişiye toplam 29 milyon 439 bin lira, sosyal mesafeye kuralına uymayan 7 bin 30 kişiye 22 milyon 144 bin 500 lira para cezası kesildi. Toplamda 51 milyon 583 bin 500 lira rekor ceza kesilmiş oldu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) salgını giderek İzmir'de de etkisini gösteriyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de koronavirüs salgını ile geçtiğimiz mart ayından itibaren mücadele ediyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmeye başladığı mart ayından itibaren bazı kurallar hayata geçirildi. Virüsün yayılmasını önlemeyi amaçlayan kurallara uyulmayınca para cezaları kesilmeye başlandı. Koronavirüsle mücadelede en önemli kurallardan biri de sosyal mesafe kuralı. Kişiler arasında 1.5 metre mesafe olması sohbet sırasında virüsün hava yoluyla bulaşmasını engelliyor. Ayrıca maske kullanımı da koronavirüsün yayılmasının önüne geçiyor. Polis ekipleri Türkiye'de salgının en yaygın olduğu kentlerin başında gelen İzmir'de koronavirüsle mücadelede büyük çaba sarf ediyor.

REKOR CEZA



İzmir'de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ise 12 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 3 aylık sürede kurallara uymayanlara adeta ceza yağdı. Maske takmayan toplam 32 bin 710 kişiye toplam 29 milyon 439 bin lira ceza kesildi. Sosyal mesafeye uymadıkları için de toplam 7 bin 30 kişiye 22 milyon 144 bin 500 lira ceza kesildi. Toplamda 51 milyon 583 bin 500 lira rekor ceza kesilmiş oldu.