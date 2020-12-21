Kaçak içki baskını: Üç kişi gözaltında

Adana'da, polis ekiplerinin 3 depoya yaptığı baskınlarda 155 litre sahte içki, 206 şişe kaçak içki, 180 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 3 depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 180 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 206 şişe gümrük kaçağı içki, 155 litre sahte içki ve 566 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alının 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.