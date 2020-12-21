KADES uygulaması 1 milyonu geçti

İçişleri Bakanlığı'nın kadınları şiddetten korumak için geliştirdiği Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının indirilme sayısı rekor seviyeye ulaştı. İçişleri tarafından kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmalarını engellemek amacıyla geliştirilen KADES uygulaması ile sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip ve diğer tehlikeli durumlar için de yardım çağrısında bulunulabiliyor.İçişleri Bakanlığı'nın uygulamanın kadınlar arasındaki bilinirliği artırmak 16 Kasım itibariyle başlattığı kampanya ve tanıtım faaliyetleri sonucunda 1 milyon indirme hedefi aşılarak 1 milyon 174 bin oldu. Çeşitli kampanya ve tanıtımlarla bu sayının yükselmesini sağlayan bakanlık ayrıca, GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki kadınlara KADES SMS'i gönderdi. 20 milyon 475 bin 178 kişiye gönderilen SMS'de uygulamanın indirileceği linkler paylaşılırken, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" mesajı verildi.Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.