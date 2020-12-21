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uygulaması ev ev anlatılıyor

’de polis ve jandarma evleri ziyaret ederek vatandaşlara uygulaması yüklüyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:29 ABONE OL
KADES uygulaması ev ev anlatılıyor

Tunceli'de valilik koordinasyonunda emniyet ve jandarma görevlileri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek telefonlarına KADES uygulaması yükleyip, bilgilendirme faaliyetinde bulunuyor.

Tunceli'de valilik koordinesinde kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla emniyet ve jandarma görevlileri, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek telefonlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES)'i yükleyerek bilgilendirme faaliyetinde bulunuyor.

Kadınlar ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla hayata geçirilen resmi uygulamaya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinasyonuyla, görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek telefonlarına KADES uygulaması yükleyip bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Kadına şiddet insanlığa ihanettir! Şiddetin her türlüsüyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.

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KADES uygulaması ev ev anlatılıyor
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