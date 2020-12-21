Kahvehane, restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte genelgedeki o detaylar!

Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirlenen saat aralıklarında bu yeme içme mekanlarının paket ve gel-al servisle hizmet vermelerine karar verilmişti. Öte yandan vatandaşlar alınan bu kısıtlama kararının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte yayımlanan son genelge detayları…
RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen ciddi artış sonrası bilindiği üzere birçok farklı tedbir kararı alınmış ve bunlardan biri de kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine geçmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce işletme sahibi bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederek konuya dair gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Henüz bu mekanların normal çalışma stiline dönecekleri tarih bilinmezken genelgede yer alan detaylar ise şöyle;
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.