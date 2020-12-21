Kaman'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, henüz bilinmeyen bir sebeple çarşı içinde çıkan kavgada, tabanca ile vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesi savcılı durağı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çarşı içinde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada G.G. yanında bulundurduğu silah ile M.Ş.'ye ateş ederek yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralı M.Ş. ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Kaman ilçe Emniyetine bağlı ekipler sürdürdükleri çalışmalar neticesinde M.Ş.'yi yaralayan şüpheli G.G. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.