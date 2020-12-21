“Kargo Çetesi” operasyonla çökertildi! Silahları sahte Sağlık Müdürlüğü kartlarıyla taşıdılar

İstanbul'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çete Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Gözaltına alınan çete üyelerinin sattıkları ruhsatsız silahları kargolarla alıcıların adreslerine yolladıkları saptandı. Çete üyelerinin, sattıkları bazı silahları adreslere teslim ettikleri araçlarının ön camlarına polis kontrol noktalarından geçebilmek ve yakalanmamak için üzerinde Sağlık Müdürlükleri'nin logolarının bulunduğu sahte kartlar koydukları da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİLAH SATMIŞLAR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan üç kişilik bir çeteyi operasyonla çökertti. Üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde 14 ruhsatsız silah ve silah imalatında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. İnternet ve sosyal medya sayfaları üzerinden sattıkları ruhsatsız silahları araçlarla adreslere teslim eden çete üyelerinin; sattıkları silahları alıcıların adreslerine kargolarla da yolladıkları belirlendi.



İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Çete üyelerinin, silahları adreslere teslim ettikleri anlarda ve sevkiyatlarda polis kontrol noktalarından aranmadan geçebilmek ve polislere yakalanmamak için araçlarının ön camlarına üzerinde Sağlık Müdürlükleri'nin logolarının bulunduğu sahte kartları koydukları iddia edildi. Çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari iki şüpheli ise aranıyor.

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