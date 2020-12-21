Kartepe’ye ilk kar nihayet  düştü

Dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da bu yıl küresel iklim değişikliklerinin etkisi nedeniyle beklenen yağışlar bir türlü gelmek bilmedi. Normalde her yıl Ekim, Kasım en geç Aralık ayının ilk haftasında Kocaeli'nin zirvesi olarak bilinen Kartepe İlçesi Samanlı Dağlarında yer alan Kartepe Kayak Merkezini beyaza bürüyen metrelerce kar, bu yıl adeta yağmak bilmedi. Yılın bitmesine 10 gün kala, Nihayet Kartepe'den sevindirici haber geldi. Akşam saatlerine dağru yağan kar Kartepe Kayak Tesisleri ve çevrede bulunan Kuzu Yayla Mesire alanını beyaza bürüdü. Bu yıl kar yağışı sadece Turizmcilerin yüzünü güldürmeyecek Aynı zamanda bir çok yerde olduğu gibi Koceli'nde de barajdaki su seviyelerinin en dibi görmesi nedeniyle herkes yağışların devam etmesini ümit ediyor.