Kayseri’de yılbaşı için koronavirüs tedbirleri açıklandı

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu yılbaşında 4 gün süreyle uygulanacak koronaviraüs tedbirlerini açıkladı. Kurul tarafından alınan karara göre yılbaşında otellerde müzikli eğlence ve parti gibi faaliyetlere izin verilmeyecek. Yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinin de yasaklandığı açıklama otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı da kontrol edilecek.

İŞTE YILBAŞINDA UYGULANACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN DETAYLARI!

1. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar müşteri kabul edebilecek olan oteller veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine müsaade edilmeyecek.

2. Oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

3.Yine bu süre ve günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

4.Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılması sağlanacak.

5.Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi sağlanacak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecektir.