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'nde çalışmalar tam gaz

Kayseri'nin Hacılar İlçesinde bulunan Kızıltepe'nin zirvesinde yapımına başlanılan 'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 70 dönümlük arazi üzerine kurulan millet bahçesinde aynı anda bin kişi piknik yapabilme imkanı bulabilecek. 200 otopark ve sosyal alanlar ve seyir yerleri yapılacak millet bahçesine çift yönlü yol da yapılacak.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 21.12.2020 16:03 ABONE OL
Kızıltepe Millet Bahçesi'nde çalışmalar tam gaz

Kızıltepe'nin zirvesinde hayata geçirilecek olan Kızıltepe Millet Bahçesi, Türkiye'de şuana kadar inşa edilen Millet Bahçelerinin en farklısı olacağını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Kızıltepe Millet Bahçesi'ni bin 690 rakımlı Kızıltepe'nin üzerine inşa ediyoruz. Yüksekliği nedeniyle Kızıltepe Millet Bahçesi'ne gelen bir kişi, 360 derece manzaralı bir millet bahçesine gelmiş olacak. Kızıltepe Millet Bahçesi'nden hem kayseri'nin tamamı hem de muhteşem bir Erciyes manzarası seyredebilecekler. Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğimiz Kızıltepe tamamlanınca hem Hacılar İlçemizin hem de Kayserimizin tamamının en gözde yeri olacak" diye konuştu.

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Kızıltepe Millet Bahçesi'nde çalışmalar tam gaz
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