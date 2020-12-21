Kızıltepe Millet Bahçesi'nde çalışmalar tam gaz

Kızıltepe'nin zirvesinde hayata geçirilecek olan Kızıltepe Millet Bahçesi, Türkiye'de şuana kadar inşa edilen Millet Bahçelerinin en farklısı olacağını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Kızıltepe Millet Bahçesi'ni bin 690 rakımlı Kızıltepe'nin üzerine inşa ediyoruz. Yüksekliği nedeniyle Kızıltepe Millet Bahçesi'ne gelen bir kişi, 360 derece manzaralı bir millet bahçesine gelmiş olacak. Kızıltepe Millet Bahçesi'nden hem kayseri'nin tamamı hem de muhteşem bir Erciyes manzarası seyredebilecekler. Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğimiz Kızıltepe tamamlanınca hem Hacılar İlçemizin hem de Kayserimizin tamamının en gözde yeri olacak" diye konuştu.