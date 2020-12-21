Kocaelili müzisyenlerden Korona şarkısı

Kocaeli'nde müzisyenlik yapan Sevgi Onur Müzik ve Serhat Coşkun Orkestrası, maske ve mesafe konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelerek 'Korona' isimli şarkıyı yaptı. Evlerinden online olarak bir araya gelen Onur Ondan, Serhat Coşkun, Gökmen Dinçer ve Murat Kumru kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek sosyla medya hesaplarında ve diğer paylaşım sitelerinden yayınladılar. İnsanların pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen grup üyeleri, çok yakında güzel günlerin bizi beklediğini ifade ederek, herkesin de bu günler gelene kadar maske, mesafe ve temizlik ile tüm kısıtlamalara önce kendisi ve sevdikleri için, sonrada tüm toplum için eksiksiz uymalarını istedi.

Kocaeli'li müzisyenlerin yazıp seslendirdiği Korona şarkısının sözleri

DÜN HERKES KOLKOLA SOKAKTA

KENDİ HALİNDE GEÇİM DERDİNDE

YAVAŞ YAVAŞ DENGELER BOZULDU

HERKES PERİŞAN ÖLÜMLE KOLKOLA

NEREYE KADAR BÖYLE KORKU

NE OLACAK DÜNYANIN SONU

HERKES KENDİNİ KAPATMIŞ

TÜM DÜNYA KAFESTE

TAK-TAK-TAK-TAK-TAK-TAK

TAK MASKENİ ÇIK YOLA

ELDİVENİNİ UNUTMA

BİR METRE MESAFE KOY

İZOLE ET KENDİNİ SOKAKTA