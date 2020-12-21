Kocasinan asfaltta 23 milyon lira tasarruf sağladı

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdikleri Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 23 Milyon 118 bin TL tasarruf sağladıklarını açıkladı.

Kayseri'nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plenti ve asfalt şantiyesini Kocasinan'a kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve büyük projelere imza atarak ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını vurguladı. "3 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıdıklarını ifade etti.

"23 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİK"

Kocasinan'ın dört bir yanına yeni yollar yaptıklarını belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu çerçevede kendi ürettiğimiz asfalt ile yaklaşık 3 yılda 23 Milyon 118 bin TL tasarruf sağladık. 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik."