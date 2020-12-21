Korona zamanı ölüm

Koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybedenler, cenaze işlemlerinin dini adetlere uygun olup olmadığı konusunda endişeler yaşıyor. Vefat edenlerin cenaze işlemleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. "Korona Mezarlığı" diye ayrı bir mezarlığın olmadığı İstanbul'da, hızlı defin sağlamak için Kilyos ve Yukarı Baklacı mezarlıklarına daha çok defin yapılsa da koronavirüsten vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içinde yer bulunanlara defnedilebiliyor.Cenazeler Avrupa Yakası'nda Alibeyköy, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'daki gasilhanede özel koruyucu ekipman giymiş personel tarafından eski usul su dökerek yıkama yapılıyor. Kefenlenerek torbaya konulan cenazeler, daha sonra tabuta yerleştiriliyor. Korona cenazeleri, ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle tabut ile defnediliyor. Defin işlemi de koruyucu ekipman giyen personel ve hoca eşliğinde gerçekleştiriliyor.Cenaze namazları, az sayıda yakının katılımı ve cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor. Kilyos Mezarlığı 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. İş makinaları ve çalışanlar günün her saatinde yeni mezar yeri açmak için çalışıyor. Gelen cenazeler ölüm nedenine bakılmaksızın sırayla defnediliyor. Beykoz'da 30 dönüm arazi üzerine kurulu Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda da ölüm raporunda "Bulaşıcı Hastalık" yazanlar yeni açılan adalara gömülürken, mahalle sakinleri ise eski bölüme defnediliyor.Koronavirüs definleriyle ilgili daha önce açıklama yapan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, "Kilyos ve Baklacı'yı belirlememizin altında yatan sebep hızlı şekilde defin sağlamak içindir. 'Koronavirüs Mezarlığı' diye bir şey yok. Yaklaşık 570 civarında mezarlığımız var ve hemen hemen hepsinde Kovid-19 sebebiyle vefat eden vatandaşlarımız defnediliyor. Cenaze işleriyle ilgilenen gassal, şoför, imam gibi çalışanları, sağlıkçılar kadar önlem alarak korumaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlar hangi inanca bağlı olursa olsun muhakkak gerekli dini vecibeleri, cenaze ritüellerini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.