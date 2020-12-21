Koronavirüsten hayatını kaybeden yazar, 20 gün önce bu paylaşmı yapmış...

PAYLAŞIMINDAN 20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ



Şair ve yazar olarak tanınan Baş, 30 Kasım'da "Ölüm Vuslattır" başlığında kendi yazdığı dizelerinde şu mısralara yer verdi:

"Ömrümün ölümlü günlerindeyim, Önümde çınarlar tek tek gidiyor, Önce annem, dedem, bir, iki dayım. Nene anam, babam, veda ediyor/ Dünya böyle işte, koştur da koştur, Ölüm başa gelince her şey boştur, İmanlı insana kabir pek hoştur, Yalnız adam, sıra sana geliyor"