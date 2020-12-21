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Kumarcılara üç kapı aşılıp ulaşıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Kumarcılara üç kapı aşılıp ulaşıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, binaya baskın düzenledi. Ancak içeri girmesi hiçte kolay olmadı. Binanın ana giriş kapısını açan ekipler, içeride ikinci bir kapıyla daha karşılaştı, onu da aştıklarında bu kez karşılarına üçüncü bir kapı daha çıktı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken lokale girmek için 3 kapıyı zorda olsa açan polis, içeride bulunanlara kumar oynamak ve pandemi kurallarına uymamaktan idari para cezası, işletmecilere adli işlem uygulandı. Dernek binası mühürlendi.
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Kumarcılara üç kapı aşılıp ulaşıldı
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