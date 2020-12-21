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: , gerekli malzemeler nelerdir?

, evinde pişirmek ve sevdiklerine sunmak isteyen vatandaşlarımız tarafından merakla , gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırılıyor. İtalya kökenli bir hamur işi yemeği olan Lazanya hamuru yapmak isteyenler en lezzetli ve denenmiş tarife erişmeye çalışıyor. Lazanya tarifi ve Lazanya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularına ilişkin detaylar burada…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 02:13 Son Güncelleme: 22.12.2020 02:13 ABONE OL
Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranlarda yer alan bir yarışmada yapılan İtalya menşeli bir hamur işi ürünü olan Lazanya tarifi ile ilgili detaylar Lazanya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde araştırılıyor. En lezzetli ve denenmiş Lazanya tarifi detayları ve Lazanya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularına ilişkin detayları burada bularak yemeği pişirebilir ve sevdiklerinizle afiyetle sunabilirsiniz…

LAZANYA TARİFİ: LAZANYA NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Lazanya ismini pişirme kabından almıştır. Birçok ülkede "lasagna" olarak biliniyor. Lazanya yemeği için birçok farklı tarif vardır. Ispanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanya bunlara örnektir. Lazanya makarna gibi daha farklı örnekler de vardır. Bizim size vereceğimiz tarif ise kıymalı lazanyadır. Orijinal lazanya tarifi kıymalı şeklindedir. Evde lazanya nasıl yapılır? Merak edenler için adım adım lazanya tarifi hazırladık. Sizleri bu konuda daha fazla bekletmek istemiyoruz. Lazanya için gerekli malzemelerle başlayalım…

KIYMALI LAZANYA MALZEMELERİ

  • Yarım paket lazanya
  • 250-300 gram kıyma
  • İki yemek kaşığı salça
  • İki diş sarımsak
  • Üç yemek kaşığı sıvı yağ
  • İki adet soğan
  • İki adet domates

BEŞAMEL SOS MALZEMELERİ

  • İki yemek kaşığı tereyağı
  • Dört yemek kaşığı un
  • İki su bardağı süt
  • Üzeri için rendelenmiş kaşar peynir

LAZANYA HAMURU MALZEMELERİ

Eğer hamuru hazır almak istemeyenler varsa şu malzemelerden hamur yapabilirler:

  • 2 su bardağı un
  • 2 yumurta
  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1-2 yemek kaşığı su
  • Tuz

LAZANYA TARİFİ

  • Tavayı ocağa koyun. İçine sıvı yağ dökün. Soğanları küçük küçük doğrayarak içine ilave edin.
  • Kavurma işlemine başlayın. Pembeleşince kıymayı ilave edin.
  • Kıymalarda yeterince kavrulduktan sonra sarımsağı doğrayarak içine atın. Domateslerin kabuğunu soyun ve ardından doğrayıp tencereye ilave edin.
  • 10 Dakika bu şekilde ocakta bekletin. Sote gibi olsun.
  • Artık salçayı üzerine dökerek kavurmaya devam edebiliriz. Bir su bardağı sıcak su hazırlayıp ilave edin. Tuzu da ilava edebilirsiniz. Ocağın altını kapatın ve soğumaya alın.

  • Beşamel sosu hazırlayalım. Tencerenin içine tereyağı ve unu koyalım. Orta ateşte kavuralım. Şimdi sürekli çırparak sütü yavaş yavaş ekleyelim. Muhallebi gibi olana kadar devam edin ve sonra ocaktan alın.
  • Fırın tepsisini yağlayalım. Tabanına lazanyayı dizelim. Lazanyanın üzerine beşamel sosu dökelim.
  • Kıymaları üzerine dökün. Üzerine lazanya ekleyelim. Bu işlemi malzeme bitene kadar yapabilirsiniz.
  • En üstte lazanya kalacağı için beşamel sosu en lazanyanın üstüne dökün. Kaşar peyniri de serpin.
  • Lazanyanın yumuşaması gerekir. Bunun için 15 dakika bekleyin.
  • Fırını 180 dereceye ayarlayıp içine koyun. 15-20 dakika pişirmek yeterli olur.
  • Lazanyamızı dilimleyerek servis yapabilirsiniz.
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Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?
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