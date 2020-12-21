MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasında haftanın ilk eleme adayı olarak seçilen Özgül Coşar ile ilgili detaylar vatandaşlarımızca merak ediliyor. MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorular üzerinde yoğun şekilde araştırmalar devam ediyor.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?