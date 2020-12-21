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Serhat kimdir? yarışmacısı kaç yaşında, ?

2020 Türkiye’de ana kadro yarışmacısı MasterChef ile ilgili bilgiler yarışmayı izleyenler tarafından merak edilerek MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırılıyor. Yarışmacıya ilişkin merak edilen MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını buradan bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 02:42 Son Güncelleme: 22.12.2020 02:42 ABONE OL
MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasında haftanın ilk eleme adayı olarak seçilen Serhat Doğramacı ile ilgili detaylar vatandaşlarımızca merak ediliyor. MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorular üzerinde yoğun şekilde araştırmalar devam ediyor.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

  • 23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.
  • İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.
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MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
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