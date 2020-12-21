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Son dakika: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan F.K. gözaltına alındı

Son dakika haberine göre 'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen F.K, İslam ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren videolarının montaj olduğunu öne sürdü.

AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 18:47 Son Güncelleme: 21.12.2020 19:12 ABONE OL
Son dakika: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan F.K. gözaltına alındı

Basın açıklamasının ardından F.K, cemiyet önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) dün yapılan açıklamada, sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Son dakika: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan F.K. gözaltına alındı
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