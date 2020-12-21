Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı: Bu akşam başlıyor! O illerde yaşayanlar dikkat!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya, Kırşehir, Sivas ve Şanlıurfa çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren 22 Aralık Salı günü gece saatlerine kadar bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan, 23 Aralık Çarşamba günü ise bölgenin doğusunda Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği, ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR!

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.