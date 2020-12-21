Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları 2021: Milli Piyango MPİ Yılbaşı Tam, Yarım, Çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşına özel olarak yapılan çekiliş öncesi Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları araştırılıyor. Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen çekilişin biletleri günler öncesinden satışa sunuldu. Şans oyunu tutkunları tam, yarım ve çeyrek biletlerini almak için bayilere gidebilir veya online olarak satın alabilir. Bu sene ikramiyenin 100 milyon TL olarak belirlendiği yılbaşı çekilişinde bilet fiyatları merak ediliyordu. Peki Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 MPİ Yılbaşı Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları
Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl yapılan yılbaşı özel çekilişi için satılacak biletlerin fiyatı merak ediliyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar vatandaşlar için yılbaşı bilet fiyatları (tam, yarım, çeyrek) belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu…
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
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Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.
Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.
Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.
Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.