Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları 2021: Milli Piyango MPİ Yılbaşı Tam, Yarım, Çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşına özel olarak yapılan çekiliş öncesi Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları araştırılıyor. Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen çekilişin biletleri günler öncesinden satışa sunuldu. Şans oyunu tutkunları tam, yarım ve çeyrek biletlerini almak için bayilere gidebilir veya online olarak satın alabilir. Bu sene ikramiyenin 100 milyon TL olarak belirlendiği yılbaşı çekilişinde bilet fiyatları merak ediliyordu. Peki Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 MPİ Yılbaşı Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl yapılan yılbaşı özel çekilişi için satılacak biletlerin fiyatı merak ediliyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar vatandaşlar için yılbaşı bilet fiyatları (tam, yarım, çeyrek) belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu…