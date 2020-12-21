Öğrenciler Caretta’ların yaşam alanını temizledi

Mersin'de yerli ve yabancı öğrenciler, Akdeniz Belediyesi'nin organizasyonluğunda koruma altında olan Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yuvalama alanın bulunduğu Kazanlı sahilinde çöp ve atıkları temizledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları'nın da yumurta bıraktığı nadir sahillerden biri olan Kazanlı sahili, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin işbirliğinde temizlendi.

Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerden eğitim için Mersin'e gelen öğrencilerin de katıldığı temizlik çalışmasında, saatler süren çalışmayla çöpler ve denizden gelen atıklar sahilden toplanıp çuvallara dolduruldu. Ardından da kilolarca lastik, plastik, cam, çöp ve tarımsal atıklar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından traktöre yüklenip, bertaraf edilmek üzere Kazanlı sahilinden çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi, nesli tükenmek riski altında olduğu için tüm dünyada korumaya alınan Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı ile Adanalıoğlu sahillerinde, periyodik temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Belediye ayrıca, çeşitli sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları ile yerli ve yabancı öğrencilerin de katılımıyla Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinin temizliğini her yıl gerçekleştiriyor.

Mersinlilerin, piknik yapmak veya yaz mevsiminde yüzmek için tercih ettiği kilometrelerce uzunluktaki Kazanlı sahilinin temizliği sırasında, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler gereğince belediye personeli, dernek üyeleri ve öğrenciler maske taktı.