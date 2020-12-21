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Okul çantasında satışına polis engeli

’da hap satışa yapacağı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için 12 bin 350 adet uyuşturucu hapı okul çantası içerisine gizlediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 20:17 ABONE OL
Okul çantasında uyuşturucu satışına polis engeli
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli şüphelinin yüklü miktardaki ecstasy hapları kentte satacağı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgiler üzerine M.K.'yi takibe alan polis, M.K.'nin içerisinde bulunan aracı Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokak üzerinde durdurdu. M.K. ile birlikte araçta bulunan G.K. ve G.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, okul çantası içerisine gizlenmiş 12 bin 350 adet ecstasy hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 415 TL para ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.
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Okul çantasında uyuşturucu satışına polis engeli
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