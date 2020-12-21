Ölmek üzere olan martıya vatandaş operasyonu!

Kocaeli Başiskele İlçesieski gölcük yolu üzerinde bulunan sahil şeridinde, sabah yürüyüşüne çıkan aile, bir martının deniz kenarında bulunan kayalıklara düştüğünü ve uçamadığını fark etti. Martıya yardım etmek için yanına yanaşan aile yaptıkları kontrollerde martının hem gagasına hem de bacakları ile kanatlarına kancalı misinanın dolandığını fark etti.

UÇURACAĞIZ SÖZÜ VERDİLER

Uçamayan ve oldukça güç nefes alan martıyı yakalayan ve video konuşmalarında 'Seni uçuracağız' sözü veren aile, ilk önce martının kanat ve bacaklarına dolanan misinayı yanlarında bulunan çakı ile kesti. Ancak gagasına ve diline dolanan kanca ile misinada martıyı kurtarmak hiç de kolay olmadı. Operasyon sırasında martının ağzını açık tutmakta zorlanınca, çevrede bulunan bir ağaç dalı gagasının arasına yerleştirildi. Ardından martı önce gagaya dolanan kancadan, sonrada diline dolanan misinadan kurtarıldı. Yaklaşık yarım saatlik operasyon ile kurtarılan martı daha sonra bırakıldığı gibi tekrara uçmaya başladı.