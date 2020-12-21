On numara sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık 2020 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bugün açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları her hafta olduğu gibi bu hafta da kazandıran numaraların kendilerine çıkmasını istiyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ bilet sorgulama ekranından büyük ikramiye çıkan rakamları öğreniyor. Geçen haftaki çekiliş sonucunda 10 bilenin çıkmaması üzerine bu haftaki çekilişe heyecan ikiye katlandı. Peki On numara sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık 2020 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Şans oyunu tutkunları için On Numara sonuçları heyecanı an itibariyle başladı. Haberimizde, Milli Piyango Online ile 21 Aralık 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
21 Aralık 2020 On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve sonuçları açıklanacak. On Numara çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz.
Yenilenen On numara kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.