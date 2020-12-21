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Oscar valize tepki verdi, açıldığında esrar ele geçirildi

'da rutin yol kontrolü yapan polis, bir yolcu otobüsünde narkotik detektör köpeği Oscar ile birlikte yaptığı aramada valiz içinde 3 kilo 720 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 34 yaşındaki kadın yolcu D.Z., “Valiz bana ait ama içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Biri bana tuzak kurdu” diyerek kendini savundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:45 Son Güncelleme: 21.12.2020 09:46 ABONE OL
Oscar valize tepki verdi, açıldığında esrar ele geçirildi

Adana'da rutin yol kontrolü yapan polis, bir yolcu otobüsünde narkotik detektör köpeği Oscar ile birlikte yaptığı aramada valiz içinde 3 kilo 720 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 34 yaşındaki kadın yolcu D.Z., "Valiz bana ait ama içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Biri bana tuzak kurdu" diyerek kendini savundu.

YOLCU OTOBÜSÜ DURDURULDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturduğu kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik detektör köpeği Oscar'ın da yardımıyla bagajda yer alan ve yolculara ait valizler tek tek kontrol edildi.

BİRİ BANA TUZAK KURDU

Köpek, valizlerden birine tepki verince ekipler de içini açtığında 3 kilo 720 gram esrar ile karşılaştı. Gözaltına alınan kadın yolcu D.Z., "Valiz bana ait ama içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Biri bana tuzak kurdu" savunması yaptı. Adliyeye sevk edilen kadın yolcu tutuklandı.

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Oscar valize tepki verdi, açıldığında esrar ele geçirildi
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