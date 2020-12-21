Para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

Şanlıurfa'da, özel halk otobüsüyle yolculuk yapan bir vatandaş, koltuk üzerinde bir kadın cüzdanı fark etti. İçi para dolu cüzdanı otobüsün şoförü Ramazan Buzluoğlu'na teslim etti. Buzluoğlu da içinde kimlik ya da adres bilgisi olmayan cüzdanı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen zabıta ekipleri, cüzdanı düşüren yolcunun Suriye uyruklu bir kadın olduğunu tespit ederek kullandığı güzergâhtaki tüm araçlara eşkâlini verdi. Bu yolla ulaşılan Suriye uyruklu kadına, parası ve cüzdanı teslim edildi.

Boş cips kutusundan yaklaşık 3 bin TL çıktı