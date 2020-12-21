Pınar Gültekin davasında son dakika! "Bakanlık kararı sevindirici gelişme"

BAKANLIK TALEBİMİZİ UYGUN BULDU

Epözdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Nitekim 20'sinde gözaltına alınmış Cemal Metin Avcı, henüz suçunu itiraf etmemiş kollukta. Cinayetten ve olay yerinden bahsetmemiş ama anne ve baba ne hikmetse kullanılmayan dağ evine gidiyorlar. Bağ evindeki sigara izmaritlerinde DNA örnekleri var. MOBESE kayıtlarına göre anne, baba ve ortağın plakaları orada görünüyor. Biz cinayet saatinde, olay yerinde plakaların görünmesinin tesadüf olamayacağını düşünüyorduk. Bunla ilgili de taleplerimizi sunduk, ilginç bir şekilde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Biz bu karara itiraz ettik, itirazımız da bize göre ilginç bir şekilde reddedildi. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğünü kullandık, tek bir kanun yolu vardı. Adalet Bakanlığı'na kanun yarına bozma başvurusunda bulunduk, Bakanlık da yaptığı incelemede taleplerimizin hukuka uygun olduğuna kanaat getirerek bu kararın bozulmasıyla ilgili Yargıtay'a başvurdu. Bundan sonraki aşamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu bozma gerekçelerini aynen kopyalayacak ve Yargıtay'ın ilgili ceza dairesine kararın bozulmasıyla ilgili başvurusunu yapacak. Bu da hukuken adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması konusunda çok sevindirici bir gelişme oldu. Ben de umut ediyorum ki anne, baba ve ortak Şükrü Gökhan Orhan bakımından bir iddianame tanzim edilecek ve bu esas yargılamayla birleşecektir."