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Sağlıkçılardan moral zeybeği

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Sağlıkçılardan moral zeybeği
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşları bilgilendirici ve uyarıcı video yayınladı. Sağlıkçılar "Harmandalı Zeybeği" oynadı. Büyük ilgi gören videodaki sağlıkçılara ünlülerden ve vatandaşlardan destek mesajları yağdı. İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, "Gördüğünüz gibi sağlık sistemi çökmüş durumda değil. Biz burada sizlere hizmet verebilmek için kendi moralimiz hep yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sizden istediğimiz tek şey bize biraz fedakârlık göstererek yardımcı olmanızdır" dedi.
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Sağlıkçılardan moral zeybeği
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