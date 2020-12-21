İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşları bilgilendirici ve uyarıcı video yayınladı. Sağlıkçılar 'Harmandalı Zeybeği' oynadı. Büyük ilgi gören videodaki sağlıkçılara ünlülerden ve vatandaşlardan destek mesajları yağdı.

Sağlıkçılardan moral zeybeği | Video

İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesinde çalışan hekim ve sağlık çalışanları, son günlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları bilgilendirici ve uyarıcı videonun yanında moral ve enerjiyi artırmak için 'Harmandalı Zeybeği' oynadı. Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanları çok yoğun bir tempo ile çalışmak zorunda kaldı. Bazıları aylarca eve gidemedi, sevdiklerinden uzak kaldı; bazıları da artan hasta sayısıyla başa çıkabilmek için çok az uyuyarak, tüm zamanını hastalara adadı.



"MORAL ZEYBEĞİ"



Sağlık çalışanlarının hazırlamış olduğu halk oyunu gösterisinin ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, "Biz gördüğünü gibi sağlık ekibi olarak Türkiye'nin her yerinde sizlerin yanındayız. Burada gördüğünü sağlık ekibinin hepsinin sizler gibi çocukları, anneleri babaları var. Fakat burada 24 saat kesintisiz olarak sizin sağlığınıza hizmet vermek için çalışıyorlar. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bir covid belası ile uğraşıyoruz. Bunu yenmemiz için bizim burada tek başımıza çalışmamızın bir anlamı yok. Sizlerin çok büyük yardımına ihtiyacımız var. Bizlere destek olursanız bunları yenmememiz için hiç ir sebep yok. Büyük hocalarımız bize. 'Gün ne kadar kötü geçerse geçsin sabah mutlaka olacaktır' sözünü söylerdi. Gördüğünüz gibi sağlık sistemi çökmüş durumda değil. Biz burada sizlere hizmet verebilmek için kendi moralimiz hep yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sizden istediğimiz tek şey bize biraz fedakarlık göstererek yardımcı olmanızdır" ifadelerine yer verdi. Hazırlanan video sosyal medyadan yayınlaması üzerine ünlüler ve vatandaşlardan destek yağdı.