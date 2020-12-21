Şahinbey’den eğitime 62 milyon TL destek

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine sınavlara hazırlanmaları için 209 bin adet soru bankası dağıtacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey İlçe Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde dağıtılacak soru bankaları için protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin geçmişten bu yana eğitime önemli destekleri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana imzaladığımız protokollere baktığımda Şahinbey Belediyesi'nin eğitime önemli destekler sağladığını görüyoruz. Benden önceki dönemlere baktığımızda Şahinbey Belediyesi'nin eğitime desteğini hiçbir zaman esirgemediğini görüyoruz" dedi.

Gaziantep'i bir adım daha ileriye götürmenin anahtarının eğitimde olduğunu belirten Vali Gül, "Bu da olabildiğince gençlerimize ve çocuklarımıza imkan tanımaktan geçiyor. Pandemi sürecinde eğitim uzaktan olsa da, hayat devam ediyor ve sınavlar olacak. Bu sınavlarda da bu gençlerimizin bu kitaplara ihtiyacı olacak. Verilen bu destekten dolayı Şahinbey Kaymakamımıza, Şahinbey Belediye Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep'i eğitimde önemli noktalara taşımayı hedeflediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Uzaktan eğitim alan öğrencilerimize kaynak kitap ve soru bankası verilmesi noktasında destek sağlamış oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman eğitime öncelik veriyoruz. Sadece pandemi döneminde okul öncesi eğitim alan öğrencilerimize 345 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi de 209 bin adet soru bankası dağıtacağız" dedi.

Uzaktan eğitime de 30 bin adet tablet ile katkı sunduklarını anımsatan Başkan Tahmazoğlu, "Pandemi döneminde öğrencilerimize 150 bin adet spor ayakkabısı hediye ettik. İlkokul ve anasınıfı öğrencileri için de boyama seti dağıttık. Rakamsal olarak baktığımızda pandemi sürecinde tüm bu çalışmaların maliyeti 62 milyon lira. Amacımız Gaziantep'in eğitim noktasında fiziki olarak alt yapısının güçlendirilmesi" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, Şahinbey Belediyesinin her alanda eğitime önemli destekler sağladığını belirterek, "Şahinbey Belediyemizin arsa temininden bina yapımına, tablet dağıtımından okul öncesi setlerine kadar eğitime birçok alanda desteklerini aldık. Özellikle 5-6-7-8 ve 12'nci sınıflar için ihtiyacımız vardı. Şahinbey Belediyesi bu ihtiyacımızı karşılamış oldu" dedi.