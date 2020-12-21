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operasyonunda gözaltına alınan 53 kişi adliyeye sevk edildi

merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 22.12.2020 04:32 ABONE OL
Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 53 kişi adliyeye sevk edildi
Son dönemde yaşanan sahte içkiye bağlı ölümler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde 18 Aralık'ta İstanbul merkezli 9 ilde 67 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 6 ton metil alkol ele geçirildi. 4 gündür emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler, sabah saatlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Bu operasyonla birlikte son 6 ayda yapılan ara operasyonlarda sahte olduğu belirlenen 88 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkol ele geçirildi.
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Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 53 kişi adliyeye sevk edildi
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